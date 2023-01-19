Январь, 19 в 11:10

Главному управлению разведки Минобороны Украины (ГУР МО) стало известно, что президент России Владимир Путин 23 февраля 2022 года отдал приказ о полномасштабном вторжении армии РФ в Украину.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

По данным издания, информацию передал 45-летний банкир Денис Киреев, работавший в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в Ощадбанке. Через несколько дней после вторжения России Киреев был убит в Киеве во время задержания.

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В СБУ заявили, что Киреев якобы шпионил в пользу Москвы. Но в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что он был их разведчиком и защищал страну.

По словам генерала Кирилла Буданова, главы ГУР, Киреев передал информацию от своих российских контактов, которая помогла украинским силам успешно защитить Киев в феврале 2022 года. Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят, ранее сказал генерал.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Киреева посмертно медалью за исключительный долг в защите государственного суверенитета и безопасности страны.

По словам генерала Буданова, Киреев наладил связи с европейскими разведывательными службами, а также с российскими военными и правительственными чиновниками.

Кто такой Киреев?

Он родился в Киеве и начал свою профессиональную деятельность в сфере финансов, работая в местных отделениях западных банков, включая Crédit Lyonnais, Citibank и ING.

Его родственник в 2003 году стал замглавы СБУ. По словам соратников, эта связь пробудила интерес Киреева к шпионажу. В 2006 году Киреев начал работать с Андреем Клюевым и Сергеем Клюевым, бизнесменами, которые были близки с Виктором Януковичем.

Во время президентства Януковича Киреев извлекал выгоду из связей с Клюевыми. Например, наладил трансграничные связи. В День ВМФ РФ в Крыму близко общался с генералами российских спецслужб.

После того как в 2014-м началась война Киреев закупил снаряжение для украинских добровольческих бригад. После президентских выборов в 2019 году Киреев был одним из претендентов на пост главы крупного государственного банка, но так и не получил должность.

В 2021 году связи Киреева в пересекающихся сферах российского и украинского бизнеса и безопасности привлекло внимание генерала Буданова.

Когда весной 2021 года Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, генерал Буданов обратился к Кирееву с просьбой использовать его связи, чтобы попытаться проникнуть в российскую военную разведку. И Киреев согласился.

— У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции. Он общался со всеми, в том числе с очень влиятельными людьми. Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах, — сказал Кирилл Буданов.

Осенью 2021 года, когда военные и разведывательные службы США начали предупреждать о готовящемся российском вторжении в Украину, Киреев узнал из своих источников, что Москва действительно готовится к вторжению и первым забил тревогу.

Днем 23 февраля Денис Киреев передал генералу Кириллу Буданову свежие разведданные: президент России Владимир Путин только что ранним утром отдал приказ о вторжении в Украину.

После 4 утра 24 февраля 2022 года в аэропортах и на военных объектах Украины прогремели взрывы, границу перешли колонны противника. А в 08:00 на аэродроме Антонов в Гостомеле высадился российский десант.

Фото: ГУР МО