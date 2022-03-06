Разведчик и член украинской переговорной делегации в Гомеле Денис Киреев погиб. В ГУР Минобороны Украины сообщили, что Киреев погиб во время выполнения специальных заданий.

В ведомстве сообщили, что, кроме Киреева, при тех же обстоятельствах погибли еще два разведчика: Алексей Доля и Валерий Чибинеев.

— Они погибли, защищая Украину, а их чин приблизил нас к победе! — заявили в ГУР Минобороны.

Почему смерть Дениса Киреева стала неоднозначной

Неприятно это признавать, но вина лежит на плечах журналистов, которые недобросовестно опубликовали ряд заявлений, ссылаясь на собственные источники.

Сначала источники Украинской правды (очень высокие и загадочные) рассказали, что сотрудники СБУ при задержании якобы застрелили Киреева, ведь подозревали его в госизмене.

Затем подсанкционное в Украине издание Страна и вовсе опубликовало якобы убитого Киреева.

Александр Дубинский и себе давай утверждать, что, мол, предатель и т.д.

В целом, все кому не лень, не имея, подтвержденной информации решили, что можно разносить дезинформацию.

Кто такой Денис Киреев

Денис Киреев был человеком из банковской сферы. Работал с рядом международных организаций, таких как Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank. С 2006 по 2012 год был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка. Киреев во времена правления Виктора Януковича занимал должность первого заместителя председателя правления Ощадбанка вплоть до 2014 года.

Почему СМИ сходу решили, что Денис Киреев предатель? Скорее всего, такие слухи подтверждались тем, что Киреев дружил Андреем Клюевым (секретарь СНБО Украины времен Януковича).

Более того, в начале февраля 2022 года 5 канал выпустил расследование, в котором речь шла о Кирееве. Мол, он еще с 2006 года помогает спецслужбам РФ.

В расследовании говорилось, что с 2006 года он сливал ФСБ РФ данные о закупке оружия для ВСУ. И якобы именно из-за этого в июле 2020 года на Дениса завели уголовное дело.

По словам журналистов, на начало февраля 2022 года он продолжал общаться со своими кураторами и для этого ежемесячно ездил в Россию.

Кстати, еще один момент, который вызывает вопросы у многих. Дениса Киреева не заявляли в официальных списках участников украинской делегации на переговорах с россиянами в Гомеле. Однако на снимках делегаций он присутствует.