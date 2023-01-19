Січень, 19 в 11:10

Головному управлінню розвідки Міноборони України (ГУР МО) стало відомо, що президент Росії Володимир Путін 23 лютого 2022 року дав наказ про повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

За інформацією видання, про це попередив 45-річний банкір Денис Кірєєв, який працював в українських підрозділах Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а також в Ощадбанку. За кілька днів після вторгнення Росії Кірєєва вбили у Києві під час затримання.

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У СБУ заявили, що Кірєєв нібито шпигував на користь Москви. Але у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що він був їхнім розвідником та захищав країну.

За словами генерала Кирила Буданова, голови ГУР, Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським силам успішно захистити Київ у лютому 2022 року. Якби не Кірєєв, то напевне Київ би взяли, раніше сказав генерал.

Президент України Володимир Зеленський нагородив Кірєєва посмертно медаллю за виняткову відданість у захисті державного суверенітету та безпеки країни.

За словами генерала Буданова, Кірєєв налагодив зв’язки з європейськими розвідувальними службами, а також з російськими військовими та урядовцями.

Хто такий Кірєєв?

Він народився у Києві та розпочав свою професійну діяльність у сфері фінансів, працював у місцевих відділеннях західних банків, зокрема Crédit Lyonnais, Citibank та ING.

Його родич у 2003 році став заступником голови СБУ. За словами соратників, цей зв’язок пробудив інтерес Кірєєва до шпигунства. У 2006 році Кірєєв почав працювати з Андрієм Клюєвим та Сергієм Клюєвим, бізнесменами, які були близькими до Віктора Януковича.

Під час президентства Януковича Кірєєв отримував вигоду зі зв’язків із Клюєвими. Наприклад, налагодив транскордонні зв’язки. У День ВМФ РФ у Криму близько спілкувався з генералами російських спецслужб.

Після того, як у 2014-му почалася війна Кірєєв закупив спорядження для українських добровольчих бригад. Після президентських виборів у 2019 році Кірєєв був одним із претендентів на посаду голови великого державного банку, але так і не отримав її.

У 2021 році зв’язок Кірєєва у сферах російського та українського бізнесу та безпеки, що перетинаються, привернув увагу генерала Буданова.

Коли навесні 2021 року Росія почала стягувати війська до кордону з Україною, генерал Буданов звернувся до Кірєєва з проханням використати його зв’язки, щоб спробувати зануритися у російську військову розвідку. І Кірєєв погодився.

– Він мав необхідне коло знайомств. Через нього здійснювалися фінансові операції. Він спілкувався з усіма, зокрема з дуже впливовими людьми. Він отримував інформацію про все. Світ спецслужб та світ фінансів завжди пов’язані, як і світ криміналу, принаймні у наших країнах, — сказав Кирило Буданов.

Восени 2021 року, коли військові та розвідувальні служби США почали попереджати про підготовку російського вторгнення в Україну, Кірєєв дізнався зі своїх джерел, що Москва справді готується до вторгнення і першим забив на сполох.

Вдень 23 лютого Денис Кірєєв передав генералу Кирилу Буданову свіжі розвіддані: президент Росії Володимир Путін щойно вранці наказав про вторгнення в Україну.

Після 4 ранку 24 лютого 2022 року в аеропортах та на військових об’єктах України прогриміли вибухи, кордон перейшли колони супротивника. А о 08:00 на аеродромі Антонов у Гостомелі висадився російський десант.

Фото: ГУР МО