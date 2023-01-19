Январь, 19 в 14:57

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может получить дополнительные батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, уже есть некоторые успехи в этом вопросе.

Об этом он сказал во время видеообращения в Ukraine House в Давосе, сообщает Интерфакс-Украина.

– Нам понадобилось два года, чтобы получить согласие на отправку ЗРК Patriot, и нам понадобилось меньше месяца, чтобы получить три батареи Patriot от США, Германии и Нидерландов. И мы работаем над большим количеством. И я уверен, что у нас будет больше, потому что у нас были успехи в нескольких обсуждениях по этой теме, — отметил министр.

По его словам, партнерам нужно ускорить принятие решений о передаче Украине необходимого оружия.

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– Мы видим, как все набирает обороты. И это то, о чем президент Зеленский вчера говорил в Давосе: все принимаемые решения отличные, но вы должны ускорить их принятие, — подчеркнул он.

Кулеба также добавил, что Киев составит список наиболее необходимого оружия, когда Запад разблокирует получение Украиной ракет большой дальности и бомбардировщиков.

Ранее военный эксперт сообщил, что Украине нужно от десяти батарей ЗРК Patriot, чтобы сбивать российские зенитные ракеты С-400.