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Факты / Україна

Сколько необходимо ЗРК Patriot, чтобы защитить от С-400 Киев и Украину

Илья Нежигай, редактор ленты
Patriot
Фото: Getty Images

Украине необходимо от десяти батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы сбивать российские зенитные ракеты С-400.

Об этом в интервью Униан рассказал военный эксперт Сергей Згурец.

Его спросили, сколько комплексов Patriot требует Украина, чтобы сбивать С-400.

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— По количеству, то для прикрытия столицы нужно от двух батарей Patriot. А в целом для Украины было бы оптимально разместить от десяти батарей. Это — среднее необходимое количество для прикрытия ряда направлений, на которых может существовать угроза использования россиянами ракет С-400 или других подобных образцов, — сказал эксперт.

Отметим, что в состав одной батареи ЗРК Patriot входит радар, пункт управления и до восьми пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты.

При этом Згурец добавил, что сбивать дроны-камикадзе иранского производства, как, например, Shahed-136, “не совсем рационально” сбивать ракетами Patriot за несколько миллионов.

Напомним, 17 января премьер Нидерландов Марк Рютте объявил, что его государство передаст Украине еще один комплекс Patriot.

Соединенные Штаты в начале января 2023 года заявляли, что украинские военные начнут учения по использованию ЗРК Patriot в конце месяца. Впоследствии министр обороны Алексей Резников добавил, что для того, чтобы украинские офицеры умели пользоваться ЗРК, понадобится около 10 недель.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что современным украинским средствам противовоздушной обороны сложно уничтожать российские ракеты С-400, поскольку они имеют высокую скорость, а враг бьет этими ЗРК со скрытых позиций.

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Источник: УНИАН
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