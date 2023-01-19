Січень, 19 в 14:57

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може отримати додаткові батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot, вже є певні успіхи у цьому питанні.

Про це він сказав під час відеозвернення в Ukraine House у Давосі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Нам знадобилося два роки, щоб отримати згоду на відправлення ЗРК Patriot, і нам знадобилося менше місяця, щоб отримати три батареї Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. І ми працюємо над більшою кількістю. І я впевнений, що у нас буде більше, тому що у нас були успіхи в декількох обговореннях на цю тему, – зазначив міністр.

За його словами, партнерам потрібно прискорити ухвалення рішень щодо передачі Україні необхідної зброї.

Зараз дивляться

– Ми бачимо, як все набирає обертів. І це те, про що президент Зеленський учора говорив у Давосі: всі рішення, які ви ухвалюєте, відмінні, але ви маєте прискорити їх ухвалення, – наголосив він.

Кулеба також додав, що Київ складе список найбільш необхідної зброї, коли Захід розблокує отримання Україною ракет великої дальності та бомбардувальників.

Раніше військовий експерт повідомив, що Україні потрібно від десяти батарей ЗРК Patriot, щоб збивати російські зенітні ракети С-400.