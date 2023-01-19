Січень, 19 в 10:45

На тлі загрози нового повномасштабного наступу РФ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков закликали західних партнерів відправити ЗСУ танки.

Про це йдеться у спільній заяві.

– Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною, – йдеться у повідомленні.

Міністри звернулись до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися.

Зараз дивляться

Зазначено, що однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб українських захисників сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків.

Україна також дякує Великій Британії за передачу першого ескадрону танків Challenger 2, однак цього недостатньо для досягнення оперативних цілей.

– Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, – наголосили Кулеба та Резніков.

Міністри також просять інші держави, які мають відповідні можливості, приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи.

Велика Британія в суботу стала першою країною, яка підтвердила, що відправить свої бойові танки в Україну.

Як пише Bloomberg, європейські чиновники, пов’язані з Берліном, заявили, що очікують, що Німеччина візьме з цього приклад. Очікується, що уряд ФРН ухвалить рішення щодо танків напередодні Рамштайну 20 січня.

Джерело: Міноборони