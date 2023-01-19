За сутки ВСУ поразили шесть пунктов управления и склад боеприпасов врага — Генштаб
За сутки ВСУ поразили шесть пунктов управления, семь районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
– Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и шесть – по позициям его зенитно-ракетных комплексов, – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, противник продолжает нести значительные потери в живой силе.
— В Новосветловке в Луганской области в местной больнице находятся более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области, — сообщили в Генштабе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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