За сутки ВСУ поразили шесть пунктов управления и склад боеприпасов врага — Генштаб

Январь, 19 в 19:07

За сутки ВСУ поразили шесть пунктов управления, семь районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

– Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и шесть – по позициям его зенитно-ракетных комплексов, – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, противник продолжает нести значительные потери в живой силе.

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