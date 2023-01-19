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Факты / Україна

За сутки ВСУ поразили шесть пунктов управления и склад боеприпасов врага — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
За сутки ВСУ поразили шесть пунктов управления и склад боеприпасов врага — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки ВСУ поразили шесть пунктов управления, семь районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

– Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и шесть – по позициям его зенитно-ракетных комплексов, – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, противник продолжает нести значительные потери в живой силе.

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— В Новосветловке в Луганской области в местной больнице находятся более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области, — сообщили в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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