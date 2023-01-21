Январь, 20 в 23:57

В Украине придерживаются стабилизационных отключений света из-за недостатка мощностей в электросетях, вызванных российскими ударами по энергетической инфраструктуре и низкими температурами в зимний период.

Экстренные отключения будут частично продолжаться в Одесской области, когда в части Херсонской области действуют аварийные обесточивания.

В то же время стабилизационные графики отключения электроэнергии действуют в большинстве областей Украины, поэтому облэнерго обнародовали расписание на следующие сутки. Узнать о ситуации со светом позволяет энергокомпания Киева и облэнерго Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Волынской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Тернопольской, Кировоградской, Сумской и Николаевской областей.

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Где и когда не будет света 21 января 2023 года — читайте в материале Фактов ICTV.

Киев

Регулятор электроэнергии в столице ДТЭК Киевские электросети сообщил, что для Киева установлен лимит по потреблению днем в 927 МВт, а ночью — 615 МВт, поэтому город может вернуться к стабилизационным графикам отключения света.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет : свет есть и в это время его наличие гарантировано.

: свет есть и в это время его наличие гарантировано. Серый цвет : в это время гарантированно не будет света.

: в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Узнать расписание отключения света можно по этой ссылке, для этого начните вводить свой адрес на украинском.

Киевская область

ДТЭК Киевские региональные электросети информирует, что для Киевской области установлен лимит по потреблению днем в 663 МВт, а ночью 567 МВт, поэтому область может вернуться к графикам стабилизационных отключений.

Узнать время плановых отключений света по конкретному адресу можно по этой ссылке.

В случае, если есть расхождения с графиком и фактическим питанием электроэнергией того или иного здания, то с аварийными отключениями света в Киевской области можно ознакомиться по этой ссылке.

Харьковская область

Облэнерго Харьковской области опубликовало графики отключений света.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть очередь для конкретного адреса на сайте облэнерго можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Харьковоблэнерго также предлагает настроить сообщение об отключении по номеру телефона и лицевому счету, о чем подробнее можно ознакомиться по этой ссылке.

Одесская область

Компания ДТЭК Одесские электросети ввела стабилизационные графики с 7:00 по 24:00 на территории области, поскольку Укрэнерго повысил мощности для области. При этом с 00:00 до 7:00 будут продолжаться экстренные отключения.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Графики состоят из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантируется наличие света. Это белый цвет на графике;

Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике;

Возможные отключения. Периоды, когда отключение может применяться, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуем снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Львовская область

Львовоблэнерго придерживается введенных ранее графиков почасовых отключений света.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Днепропетровская область

Энергокомпания ДТЭК Днепровские электросети повысила лимит мощностей, поэтому графики отключений света с 21 января будут действовать круглосуточно.

Ознакомиться с новым графиком можно по этой ссылке.

Как в Киеве и Одесской области, графики разделены по трем категориям:

Белый цвет: свет есть и в это время его наличие гарантировано.

Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Запорожская область

Запорожьеоблэнерго придерживается почасовых стабилизационных отключений, которые начнутся с 00:00 21 января с первой очереди. После 20:00 почасовых стабилизационных отключений не запланировано.

По графику почасовые отключения для каждой из очередей будут длиться по четыре часа.

Посмотреть подробную информацию об отключении света в области и адреса, включенные в 1, 2 и 3 очереди, можно по этой ссылке.

Волынская область

Волыньоблэнерго 21 января планирует придерживаться графиков почасового отключения в соответствии с доказанным лимитом на область.

Ознакомиться с графиками отключений электроэнергии можно по этой ссылке.

Закарпатская область

21 января в Закарпатской области действуют графики отключения электроэнергии в соответствии с лимитами НЭК Укрэнерго.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 21 января 2023 года можно посмотреть ниже или по ссылке.

Белый цвет — имеющееся электроснабжение;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета — отсутствует электроснабжение.

Винницкая область

Винницаоблэнерго на 21 января изменила графики отключения света.

Оператор поставки электроэнергии сообщил, что расписание изменилось в третьей декаде января, то есть с 21 января.

Согласно доказанной предельной величины потребления электрической мощности, по Винницкой области введены следующие графики почасовых отключений:

1 очередь, часы обесточивания: 00:00-01:00, 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 очередь, часы обесточивания: 01:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Узнать свою очередь в рамках плановых обесточиваний в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где будет выключаться свет, можно по этой ссылке.

В то же время посмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете и на сайте.

Черниговская область

В Черниговской области облэнерго придерживается плановых отключений света.

Регион разделен на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Полтавская область

На Полтавщине облэнерго обновило стабилизационные графики отключений электроэнергии. Оператор распределения электроэнергии сообщил, что по возможности, отключения света 21 января будут касаться одной очереди.

Ознакомиться со стабилизационными отключениями света в Полтавской области в январе можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области придерживается отключений света, балансируя между четырьмя очередями, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона.

Для поиска отключения по своему адресу необходимо перейти по этой ссылке.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

Тернопольоблэнерго на 21 января придерживается графика, который был установлен 16 числа.

Подача электроэнергии распределена между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

Кировоградоблэнерго придерживается графиков почасовых отключений электроэнергии.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В Сумыоблэнерго предоставили данные по стабилизационным отключениям света в городе Сумы и области на 21 января.

Плановые отключения электроэнергии предусматривают три очереди.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками на 21 января, можно перейти по этой ссылке и нажать на Графики почасовых отключений (ГПВ). Абонентам будет предложено узнать время отключений света для различных очередей в разные дни месяца.

Николаевская область

Николаев и область придерживаются графиков отключений света, опубликованных главой ОВА Виталием Кимом.

Стабилизационные отключения электроэнергии предусматривают три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда по адресу потребителей не будет света.

Очереди обесточиваются четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черкасская область

В Черкасской области с 15 января применены красные графики отключения света, предусматривающие отключение очередей зеленого графика в порядке — два часа со светом и четыре часа без света.

В то же время в Черкассыоблэнерго сообщили, что несмотря на графики почасовых отключений, в связи с увеличением среднесуточной температуры, перерывы отключения света в очередях могут длиться меньше в течение всех суток, в пределах доказанного лимита мощности.

В целом, Черкассыоблэнерго распределило подачу света между тремя очередями.

Посмотреть время отключения света для каждой из очередей можно по этой ссылке.

Черновицкая область

Буковина также придерживается стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.

Узнать, в какую группу потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Ивано-Франковская область

Прикарпатьеоблэнерго обнародовало графики отключения света на 21 января.

На 21 января диспетчером НЭК Укрэнерго в область доведены несколько ниже лимиты, чем на предыдущие сутки: ночной лимит для области 239,6 МВт, дневной — 267,6 МВт.

Посмотреть расписание отключений электроэнергии для каждой очереди можно по этой ссылке.

Узнать свою очередь можно по лицевому счету или в чатботе Viber.

Другие регионы

В таких областях, как Ровенская и Житомирская, тоже действуют стабилизационные графики отключений света.

Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 21 января. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.