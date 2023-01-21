В Україні дотримуються стабілізаційних вимкнень світла через нестачу потужностей в електромережах, що викликані російськими ударами по енергетичній інфраструктурі та низькими температурами у зимовий період.

Екстрені вимкнення будуть частково тривати в Одеській області, коли в частині Херсонської області діють аварійні знеструмлення.

Водночас стабілізаційні графіки вимкнення електроенергії діють у більшості областей України, тому обленерго оприлюднили розклад на наступну добу. Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє енергокомпанія Києва та обленерго Київської, Харківської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Запорізької, Вінницької, Волинської, Чернігівської, Полтавської, Хмельницької, Тернопільської, Черкаської, Кіровоградської, Сумської та Миколаївської областей.

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Де та коли не буде світла 21 січня 2023 року – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Київ

Регулятор електроенергії у столиці ДТЕК Київські електромережі повідомив, що для Києва встановлено ліміт по споживанню вдень у 927 МВт, а вночі – 615 МВт, тому місто може повернутись до стабілізаційних графіків відключення світла.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Дізнатись розклад вимкнення світла можна за цим посиланням, для цього почніть вводити свою адресу українською.

Київська область

ДТЕК Київські регіональні електромережі інформує, що для Київської області встановлено ліміт по споживанню вдень у 663 МВт, а вночі 567 МВт, тому область може повернутись до графіків стабілізаційних вимкнень.

Дізнатись час планових вимкнень світла за конкретною адресою можна за цим посиланням.

У випадку, якщо є розбіжності з графіком та фактичним заживленням електроенергією тієї чи іншої будівлі, то з аварійними відключеннями світла в Київській області можна ознайомитись за цим посиланням.

Харківська область

Обленерго Харківської області опублікувало графіки вимкнень світла.

Планові відключення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Харківобленерго також пропонує налаштувати повідомлення про відключення за номером телефону та особовим рахунком, про що детальніше можна ознайомитись за цим посиланням.

Одеська область

Компанія ДТЕК Одеські електромережі запровадила стабілізаційні графіки з 7:00 по 24:00 на території області, оскільки Укренерго підвищив потужності для області. При цьому з 00:00 до 7:00 будуть тривати екстрені відключення.

Для того, щоб ознайомитись з графіками, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій:

Світло є . Періоди, коли гарантується наявність світла. Це білий колір на графіку;

. Періоди, коли гарантується наявність світла. Це Світла немає . Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку ;

. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. ; Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Львівська область

Львівобленерго дотримується запроваджених раніше графіків погодинних вимкнень світла.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Енергокомпанія ДТЕК Дніпровські електромережі підвищила ліміт потужностей, тому графіки вимкнень світла 21 січня будуть діяти цілодобово.

Ознайомитись з новим графіком можна за цим посиланням.

Як у Києві та Одеській області, графіки розділені за трьома категоріями:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Запорізька область

Запоріжжяобленерго дотримується погодинних стабілізаційних відключень, які розпочнуться з 00:00 21 січня з першої черги. Після 20:00 погодинних стабілізаційних відключень не заплановано.

За графіком погодинні відключення для кожної з черг триватимуть по чотири години.

Переглянути детальну інформацію про вимкнення світла в області та адреси, що включені в 1, 2 та 3 черги, можна за цим посиланням.

Волинська область

Волиньобленерго 21 січня планує дотримуватись графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область.

Ознайомитись з графіками вимкнень електроенергії можна за цим посиланням.

Закарпатська область

21 січня в Закарпатській області діють графіки відключення електроенергії відповідно до лімітів НЕК Укренерго.

Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 21 січня 2023 року можна переглянути нижче або за посиланням.

Білий колір – наявне електропостачання;

Жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє електропостачання.

Вінницька область

Вінницяобленерго на 21 січня змінила графіки вимкнення світла.

Оператор постачання електроенергії повідомив, що розклад зазнав змін у третій декаді січня, тобто з 21 січня.

Відповідно до доведеної граничної величини споживання електричної потужності, по Вінницькій області запроваджено наступні графіки погодинних відключень:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-01:00, 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 черга, години знеструмлення: 01:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Дізнатись свою чергу в рамках планових знеструмлень у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.

Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Чернігівська область

У Чернігівській області обленерго дотримується планових вимкнень світла.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Полтавська область

На Полтавщині обленерго оновило стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Оператор розподілення електроенергії повідомив, що за можливості, вимкнення світла 21 січня будуть стосуватись однієї черги.

Ознайомитися зі стабілізаційними відключеннями світла в Полтавській області у січні можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області дотримується вимкнень світла, балансуючи між чотирма чергами, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

Для пошуку відключення за своєю адресою необхідно перейти за цим посиланням.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

Тернопільобленерго на 21 січня дотримується графіка, що був встановлений 16 числа.

Подача електроенергії розподілена між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

Кіровоградобленерго дотримується графіків погодинних відключень електроенергії.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись із графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

В Сумиобленерго надали дані щодо стабілізаційних вимкнень світла у місті Суми та області на 21 січня.

Планові відключення електроенергії передбачають три черги.

Для того, щоб ознайомитись з графіками на 21 січня, можна перейти за цим посиланням та натиснути на Графіки погодинних відключень (ГПВ). Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Миколаївська область

Миколаїв та область дотримуються графіків вимкнень світла, опублікованих очільником ОВА Віталієм Кімом.

Стабілізаційні відключення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Черкаська область

У Черкаській області з 15 січня застосовані червоні графіки відключення світла, що передбачають вимкнення черг зеленого графіку у порядку – дві години зі світлом та чотири години без світла.

Водночас у Черкасиобленерго повідомили, що попри графіки погодинних відключень, у зв’язку зі збільшенням середньодобової температури, перерви відключення світла у чергах можуть тривати менше упродовж всієї доби, в межах доведеного ліміту потужності.

Загалом, Черкасиобленерго розподілило подачу світла між трьома чергами.

Переглянути час вимкнення світлу для кожної з черг можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина також дотримується стабілізаційних відключень, запроваджених Чернівціобленерго.

Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Івано-Франківська область

Прикарпаттяобленерго оприлюднило графіки вимкнення світла на 21 січня.

На 21 січня диспетчером НЕК Укренерго до області доведено дещо нижчі ліміти, ніж на попередню добу: нічний ліміт для області 239,6 МВт, денний – 267,6 МВт.

Переглянути розклад вимкнень електроенергії для кожної черги можна за цим посиланням.

Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком або у чатботі Viber.

Інші регіони

У таких областях, як Рівненська та Житомирська, теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла.

Утім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 21 січня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитися з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Рівнеобленерго та Житомиробленерго.