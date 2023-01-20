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Факты / Україна

Суд не избрал меру пресечения мэру Полтавы Мамаю

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олександр Мамай

Киевский райсуд Полтавы сегодня рассмотрел избрание меры пресечения городскому голове Александру Мамаю. Его решили не заключать под стражу, несмотря на подозрение в разглашении позиций ВСУ.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, однако известно, что прокуратура просила о взятии Мамая под стражу.

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– По результатам рассмотрения данного ходатайства суд принял решение об отказе в применении к Мамаю Александру Федоровичу меры пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что в дальнейшем мэр Полтавы обязан являться на судебные заседания.

Также у прокуратуры есть пять дней на то, чтобы обратиться в апелляционный суд с обжалованием этого решения.

Напомним, подозрение в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ мэру Полтавы Александру Мамаю вручили 29 декабря.

Мамай все обвинения отвергает, а дело называет “политически мотивированным”.

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Фото: Олександр Мамай

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