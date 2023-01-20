Суд не избрал меру пресечения мэру Полтавы Мамаю
Киевский райсуд Полтавы сегодня рассмотрел избрание меры пресечения городскому голове Александру Мамаю. Его решили не заключать под стражу, несмотря на подозрение в разглашении позиций ВСУ.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой суда.
Заседание проходило в закрытом режиме, однако известно, что прокуратура просила о взятии Мамая под стражу.
– По результатам рассмотрения данного ходатайства суд принял решение об отказе в применении к Мамаю Александру Федоровичу меры пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.
Местные СМИ отмечают, что в дальнейшем мэр Полтавы обязан являться на судебные заседания.
Также у прокуратуры есть пять дней на то, чтобы обратиться в апелляционный суд с обжалованием этого решения.
Напомним, подозрение в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ мэру Полтавы Александру Мамаю вручили 29 декабря.
Мамай все обвинения отвергает, а дело называет “политически мотивированным”.
Фото: Олександр Мамай