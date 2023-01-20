Суд не избрал меру пресечения мэру Полтавы Мамаю

Январь, 20 в 17:59

Киевский райсуд Полтавы сегодня рассмотрел избрание меры пресечения городскому голове Александру Мамаю. Его решили не заключать под стражу, несмотря на подозрение в разглашении позиций ВСУ.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, однако известно, что прокуратура просила о взятии Мамая под стражу.

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– По результатам рассмотрения данного ходатайства суд принял решение об отказе в применении к Мамаю Александру Федоровичу меры пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что в дальнейшем мэр Полтавы обязан являться на судебные заседания.

Также у прокуратуры есть пять дней на то, чтобы обратиться в апелляционный суд с обжалованием этого решения.

Напомним, подозрение в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ мэру Полтавы Александру Мамаю вручили 29 декабря.

Мамай все обвинения отвергает, а дело называет “политически мотивированным”.

Фото: Олександр Мамай