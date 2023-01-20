Январь, 20 в 17:12

В Херсоне второй раз за сутки раздаются взрывы.

Об этом сообщает украинское издание Суспільне.

Перед этим в области была объявлено об отбое воздушной тревоги.

Сейчас смотрят Сейчас власти города или области не комментировали информацию о взрывах. Перед этим в Херсоне 20 января также раздавались взрывы. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко тогда сообщал, что оккупанты обстреляли два населенных пункта. — Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранения 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новодмитровка Бериславского района пострадал 1 человек — ему оторвало ногу, — сообщил он. Тимошенко добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

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