Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Херсоне второй раз за сутки прогремели взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
Вибух
Фото: Depositphotos

В Херсоне второй раз за сутки раздаются взрывы.

Об этом сообщает украинское издание Суспільне.

Перед этим в области была объявлено об отбое воздушной тревоги.

Сейчас смотрят

Сейчас власти города или области не комментировали информацию о взрывах.

Перед этим в Херсоне 20 января также раздавались взрывы.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко тогда сообщал, что оккупанты обстреляли два населенных пункта.

— Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранения 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новодмитровка Бериславского района пострадал 1 человек — ему оторвало ногу, — сообщил он.

Тимошенко добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка