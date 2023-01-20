В Херсоне второй раз за сутки прогремели взрывы
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В Херсоне второй раз за сутки раздаются взрывы.
Об этом сообщает украинское издание Суспільне.
Перед этим в области была объявлено об отбое воздушной тревоги.
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Сейчас власти города или области не комментировали информацию о взрывах.
Перед этим в Херсоне 20 января также раздавались взрывы.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко тогда сообщал, что оккупанты обстреляли два населенных пункта.
— Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранения 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новодмитровка Бериславского района пострадал 1 человек — ему оторвало ногу, — сообщил он.
Тимошенко добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.
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