У Херсоні вдруге за добу пролунали вибухи
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У Херсоні вдруге за добу лунають вибухи.
Про це повідомляє українське видання Суспільне.
Перед цим в області було оголошено про відбій повітряної тривоги.
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Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.
Перед цим у Херсоні 20 січня також лунали вибухи.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко тоді повідомляв, що окупанти обстріляли два населених пункти.
– Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик. Через обстріл села Новодмитрівка Бериславського району постраждав 1 чоловік – йому відірвало ногу, – повідомив він.
Тимошенко додав, що постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу.