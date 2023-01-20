Січень, 20 в 17:12

У Херсоні вдруге за добу лунають вибухи.

Про це повідомляє українське видання Суспільне.

Перед цим в області було оголошено про відбій повітряної тривоги.

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Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Перед цим у Херсоні 20 січня також лунали вибухи.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко тоді повідомляв, що окупанти обстріляли два населених пункти.

– Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик. Через обстріл села Новодмитрівка Бериславського району постраждав 1 чоловік – йому відірвало ногу, – повідомив він.

Тимошенко додав, що постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу.