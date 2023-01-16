Январь, 16 в 13:46

Уже на этой неделе, 20 января, состоится восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины, которую еще называют форматом Рамштайн. А девятую встречу США планируют организовать в феврале, перед годовщиной полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Об этом рассказала посол США в НАТО Джулиан Смит. Она напомнила, что организацией переговоров в формате Рамштайн занимается глава Пентагона Ллойд Остин.

В них обычно участвуют более 50 стран мира, которые “преданы поддержке Украины”, и это не только союзники по НАТО.

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– Следующая, восьмая такая встреча состоится 20 января. И мы считаем, что будет еще одна в феврале, когда мы приблизимся к годовщине войны России в Украине, — подчеркнула Смит в интервью ТСН.ua.

Она уточнила, что страны-участницы Рамштайна ориентируются на текущие потребности Вооруженных сил Украины, которые озвучивают украинское военное командование и Министерство обороны.

– Они обсуждают это, пытаются определить очень сжатые сроки, когда союзники могут активизироваться и удовлетворить эти потребности. И часто в конце встречи мы можем сделать большие объявления о новой помощи, которая будет оказана, – объяснила Джулиана Смит.

В то же время, она не стала уточнять, получит ли Украина истребители, ракеты большой дальности и танки по итогам Рамштайна-8.

Она напомнила, что партнеры Украины уже переходят к другой категории военной помощи. К примеру, Франция решила предоставить Украине “легкие” танки. В то же время США и Германия предоставляют БМП Bradley и Marder.

Посол США заверила, что союзники по НАТО едины в поддержке Украины и хотят, чтобы наше государство побеждало на поле боя.

– Наш фокус – это уверенность, что ВСУ могут продолжать добиваться успехов на поле боя. И это значит, что где бы россияне ни решили вступить (в боевые действия, – Ред.), мы сосредоточены на том, что делает Украина и как Украина может защитить свою территорию и суверенитет, — заявила Смит.

Она отметила ловкость, мужество и инновационность ВСУ на фронте. Джулиана Смит уточнила, что украинские воины способны овладевать новыми видами вооружения в режиме реального времени и эффективно использовать их на поле боя.

Она выразила уверенность, что при дальнейшей трансатлантической поддержке партнеров ВСУ и дальше будут иметь преимущество на поле боя и в конце концов победят.

Как известно, 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии пройдет очередное, восьмое заседание Контактной группы по обороне Украины. Традиционно будет обсуждаться предоставление Киеву военной помощи.

Источник: ТСН.ua