Новые ограничения от Укрэнерго: как будут отключать свет 23 января
Из-за холода потребление электроэнергии в Украине несколько увеличилось, а ее дефицит все еще остается существенным.
В Украине продолжают действовать графики отключения света в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Харькове, Николаеве и других городах, пока производители электроэнергии и облэнерго работают над восстановлением поврежденных объектов.
В частности, расписание ограничения поставок электричества уже обнародовали облэнерго Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Николаевской и других областей.
Где и когда не будет света 23 января 2023 – подробная информация и графики отключения электричества далее в материале Фактов ICTV.
Киев и Киевская область
Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии для Киева днем — 948 МВт, ночью — 608 МВт и для Киевской области — днем 678 МВт/ночью 559 МВт.
Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.
Полтавская область
В Полтаве и области 23 января планируется применение графиков почасового отключения электричества.
С 00:00 23 января жителям Полтавской области энергетики будут отключать электроснабжение по одной очереди. Без света каждый будет по два часа, с электричеством – четыре.
Лимит по мощностям в Полтавской области на 23 января до 7:00 – 377 МВт, далее до конца суток – 432 МВт.
Со списком населенных пунктов и улиц можно ознакомиться по ссылке. График отключений на январь – здесь.
Черниговская область
В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.
Винницкая область
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.
Харьковская область
Харьковоблэнерго обновило график почасовых отключений света в Харькове и области.
Новый график будет действовать с 23 по 29 января 2023 года.
В графике почасовых отключений света – 12 очередей, их расписание обновили.
- 1 очередь 10:00 — 13:00;
- 2 очередь 11:00 — 14:00;
- 3 очередь 12:00 — 15:00;
- 4 очередь 13:00 — 16:00;
- 5 очередь 14:00 — 17:00;
- 6 очередь 15:00 — 18:00;
- 7 очередь 17:00 — 20:00;
- 8 очередь 18:00 — 21:00;
- 9 очередь 19:00 — 22:00;
- 10 очередь 07:00 — 10:00;
- 11 очередь 08:00 — 11:00;
- 12 очередь 09:00 — 12:00.
График отключений света в Харькове и области можно загрузить по ссылке.
Ровенская область
Ровнооблэнерго обнародовало графики отключений электроэнергии на 23 января.
Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.
График отключений в городе Ровно можно посмотреть по ссылке. В области с соответствующим расписанием можно ознакомиться здесь.
Тернопольская область
ОАО Тернопольоблэнерго обнародовало стабилизационный график почасовых отключений электроэнергии на период с 23 по 29 января 2023 года.
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Одесская область
Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии: днем – 580 МВт, ночью – 412 МВт
Чтобы ознакомиться с графиками в Одесской области, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.
Графики состоят из трех категорий: наличие света, вероятные отключения и ограничения электроснабжения.
Львовская область
В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.
Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.
Днепропетровская область
Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии: днем –1149 МВт, ночью – 1009 МВт.
Посмотреть графики можно по этой ссылке.
Хмельницкая область
Облэнерго Хмельницкой области создали четыре очереди, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.
Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.
Другие области – график отключения света
В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.