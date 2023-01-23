Из-за холода потребление электроэнергии в Украине несколько увеличилось, а ее дефицит все еще остается существенным.

В Украине продолжают действовать графики отключения света в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Харькове, Николаеве и других городах, пока производители электроэнергии и облэнерго работают над восстановлением поврежденных объектов.

В частности, расписание ограничения поставок электричества уже обнародовали облэнерго Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Николаевской и других областей.

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Где и когда не будет света 23 января 2023 – подробная информация и графики отключения электричества далее в материале Фактов ICTV.

Киев и Киевская область

Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии для Киева днем — 948 МВт, ночью — 608 МВт и для Киевской области — днем 678 МВт/ночью 559 МВт.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Полтавская область

В Полтаве и области 23 января планируется применение графиков почасового отключения электричества.

С 00:00 23 января жителям Полтавской области энергетики будут отключать электроснабжение по одной очереди. Без света каждый будет по два часа, с электричеством – четыре.

Лимит по мощностям в Полтавской области на 23 января до 7:00 – 377 МВт, далее до конца суток – 432 МВт.

Со списком населенных пунктов и улиц можно ознакомиться по ссылке. График отключений на январь – здесь.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Харьковская область

Харьковоблэнерго обновило график почасовых отключений света в Харькове и области.

Новый график будет действовать с 23 по 29 января 2023 года.

В графике почасовых отключений света – 12 очередей, их расписание обновили.

1 очередь 10:00 — 13:00;

2 очередь 11:00 — 14:00;

3 очередь 12:00 — 15:00;

4 очередь 13:00 — 16:00;

5 очередь 14:00 — 17:00;

6 очередь 15:00 — 18:00;

7 очередь 17:00 — 20:00;

8 очередь 18:00 — 21:00;

9 очередь 19:00 — 22:00;

10 очередь 07:00 — 10:00;

11 очередь 08:00 — 11:00;

12 очередь 09:00 — 12:00.

График отключений света в Харькове и области можно загрузить по ссылке.

Ровенская область

Ровнооблэнерго обнародовало графики отключений электроэнергии на 23 января.

Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.

График отключений в городе Ровно можно посмотреть по ссылке. В области с соответствующим расписанием можно ознакомиться здесь.

Тернопольская область

ОАО Тернопольоблэнерго обнародовало стабилизационный график почасовых отключений электроэнергии на период с 23 по 29 января 2023 года.

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Одесская область

Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии: днем – 580 МВт, ночью – 412 МВт

Чтобы ознакомиться с графиками в Одесской области, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Графики состоят из трех категорий: наличие света, вероятные отключения и ограничения электроснабжения.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Днепропетровская область

Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии: днем –1149 МВт, ночью – 1009 МВт.

Посмотреть графики можно по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали четыре очереди, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Другие области – график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.