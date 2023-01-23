Через похолодання споживання електроенергії в Україні дещо збільшилося, а її дефіцит все ще залишається суттєвим.

В Україні продовжують діяти графіки відключення світла у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Харкові, Миколаєві та інших містах, поки виробники електроенергії та обленерго працюють над відновленням пошкоджених об’єктів.

Зокрема, розклад обмеження постачання електрики вже оприлюднили обленерго Київської, Полтавської, Харківської, Одеської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Хмельницької, Тернопільської, Сумської, Чернівецької, Миколаївської та інших областей.

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Де та коли не буде світла 23 січня 2023 року – детальна інформація та графіки відключення електрики далі у матеріалі Фактів ICTV.

Київ та Київська область

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії для Києва вдень 948 МВт/вночі 608 МВт та для Київської області – вдень 678 МВт/вночі 559 МВт.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Полтавська область

У Полтаві та області 23 січня планують застосувати графік погодинного відключення електрики.

З 00:00 23 січня жителям Полтавщини енергетики відключатимуть електропостачання по одній черзі. Без світла кожна буде по дві години, із електрикою – чотири.

Ліміт щодо потужностей у Полтавській області на 23 січня до 7:00 – 377 МВт, далі до кінця доби – 432 МВт.

Із переліком населених пунктів та вулиць можна ознайомитися за посиланням. Графік відключень на січень – тут.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Харківська область

Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.

Новий графік діятиме з 23 до 29 січня 2023 року.

У графіку погодинних відключень світла — 12 черг, їх розклад оновили.

1 черга 10:00 — 13:00;

2 черга 11:00 — 14:00;

3 черга 12:00 — 15:00;

4 черга 13:00 — 16:00;

5 черга 14:00 — 17:00;

6 черга 15:00 — 18:00;

7 черга 17:00 — 20:00;

8 черга 18:00 — 21:00;

9 черга 19:00 — 22:00;

10 черга 07:00 — 10:00;

11 черга 08:00 — 11:00;

12 черга 09:00 — 12:00.

Графік відключень світла у Харкові та області можна завантажити за посиланням.

Рівненська область

Рівнеобленерго оприлюднило графіки відключень електроенергії на 23 січня.

Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися із фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.

Графік відключень у місті Рівне можна подивитись за посиланням. В області із відповідним розкладом можна ознайомитись тут.

Тернопільська область

ВАТ Тернопільобленерго оприлюднив стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії на період з 23 по 29 січня 2023 року.

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Одеська область

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії: вдень – 580 МВт, вночі – 412 МВт

Щоб ознайомитися з графіками в Одеській області, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій: наявність світла, ймовірні відключенні та обмеження електропостачання.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім год). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії: вдень -1149 МВт, вночі – 1009 МВт.

Подивитися графіки можна за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили чотири черги, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.