РФ может использовать Беларусь для отвлекающего маневра и совершать провокации — ГПСУ

Январь, 22 в 16:09

В любой момент РФ может попытаться снова напасть с территории Беларуси. Украинские защитники внимательно следят за ситуацией.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 24 каналу.

Он отметил, что нельзя четко ответить на вопрос, будет ли наступать Беларусь, ведь этого не знает никто, кроме Беларуси и РФ. В то же время ситуацию контролирует и ГУР МО, и разведка ГПСУ. Если в РБ увеличится количество сил, мы это сразу заметим.

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– Однако мы должны быть готовы к любой ситуации. В любой момент Россия может использовать даже находящиеся там незначительные силы, если она попытается создать попытку наступления по всем направлениям. В частности, Беларусь тогда будет отвлекающим маневром, не имея достаточных сил, они будут делать какие-то провокации, – сказал Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что россияне будут нагнетать ситуацию, чтобы Украина держала на северном направлении определенные силы и средства и не могла их перебросить на более горячие направления.