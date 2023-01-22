Січень, 22 в 16:09

У будь-який момент РФ може спробувати знову напасти з території Білорусі. Українські захисники уважно стежать за ситуацією.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко 24 каналу.

Він зазначив, що не можна чітко відповісти на запитання, чи буде наступати Білорусь, адже цього не знає ніхто, крім Білорусі й РФ. Водночас ситуацію контролює й ГУР МО, й розвідка ДПСУ. Якщо у РБ збільшиться кількість сил, ми це одразу помітимо.

Зараз дивляться – Однак ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. У будь-який момент Росія може використати навіть ті незначні сили, які там перебувають, якщо вона спробує створити спробу наступу по всіх напрямках. Зокрема, Білорусь тоді буде відволікальним маневром, не маючи достатніх сил, вони будуть робити якісь провокації, – сказав Демченко. Речник ДПСУ додав, що росіяни будуть нагнітати ситуацію, аби Україна тримала на північному напрямку певні сили й засоби та не могла їх перекинути на гарячіші напрямки. Читайте У США досі не бачать ознак того, що Білорусь готується до вторгнення в Україну

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