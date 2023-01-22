Січень, 22 в 19:04

Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови російських окупантів, які обговорюють удар по скупченню мобілізованих у Макіївці, а також причини, що призвели до цього та заходи, які допомогли б убезпечити військових від смерті.

– Цей удар, що був по Макіївці… це повний жах. Але такі випадки вже були. Там просто можна було все грамотно зробити і людей не підставляти під удар. Грамотно – і при цьому елементарно, – сказав агресор.

Один з окупантів додав, що серед причин – те, що російські військові дзвонили в РФ з мобільних, що могло допомогти відслідкувати їх місцезнаходження.

– Це одна з причин. Причин багато. Близько розмістили до фронту людей, на одній території поставили ще й БК, і транспорт, і соляру… Крім того, є ще місцеві, які здають – фотографують, відео знімають і відправляють кому треба. А ті вже наносять удар, – заявив росіянин.

На його думку, варто було розмістити загарбників у лісі, щоб ті зробили собі землянки, польові кухні та інші приладдя в природних умовах.

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