Польща попросить у Німеччини дозвіл передати Leopard, але Україна отримає танки в будь-якому разі – Моравецький

Січень, 23 в 13:54

Дозвіл Німеччини на передачу Leopard 2 Україні має другорядне значення, оскільки Польща може відправити ці танки у складі коаліції країн.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Ми надішлемо запит на отримання дозволу, але це питання другорядного значення. Навіть якби ми не отримали цього схвалення, ми все одно перекинули б наші танки разом з іншими в Україну, – сказав Моравецький.

Він зазначив, що наразі потрібно створити хоча б невелику коаліцію країн.

Зараз дивляться

– Тиск має сенс, тому що в ці вихідні міністерка закордонних справ Німеччини зробила заяву, яка дає проблиск надії на те, що Німеччина не тільки не блокуватиме постачання танків, але нарешті передасть важку техніку Україні, – додав прем’єр.

22 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що керівництво країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2 для допомоги у боротьбі з РФ.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомляв, що Варшава може створити коаліцію з країнами, які готові пожертвувати частину своїх Leopard 2, якщо Німеччина не погодить відправку Україні танків.