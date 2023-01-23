Сотрудники СБУ в Сумах задержали агента ФСБ, который получил вражескую задачу устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

– В случае успешного проникновения в ряды госучреждения мужчина должен был скрыто собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ. Полученные сведения планировал передавать врагу через закрытые каналы электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов, — говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, которого ФСБ завербовало перед началом полномасштабного вторжения. Мужчина согласился на сотрудничество из-за прокремлевских взглядов и денежного вознаграждения.

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После 24 февраля 2022 года по указанию спецслужбы РФ он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны. Также собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей.

СБУ задержала агента ФСБ, который хотел устроиться в Сумскую ОВА / 2 фотографии

В ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Российскому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.