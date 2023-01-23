СБУ задержала агента ФСБ, который хотел устроиться в Сумскую ОВА
Сотрудники СБУ в Сумах задержали агента ФСБ, который получил вражескую задачу устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
– В случае успешного проникновения в ряды госучреждения мужчина должен был скрыто собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ. Полученные сведения планировал передавать врагу через закрытые каналы электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов, — говорится в сообщении.
По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, которого ФСБ завербовало перед началом полномасштабного вторжения. Мужчина согласился на сотрудничество из-за прокремлевских взглядов и денежного вознаграждения.
После 24 февраля 2022 года по указанию спецслужбы РФ он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны. Также собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.
Российскому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.