Січень, 23 в 11:23

Працівники СБУ у Сумах затримали агента ФСБ, який отримав вороже завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

– У разі успішного проникнення до лав держустанови чоловік мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії РФ. Отримані відомості планував передавати ворогу через закриті канали електронного зв’язку з використанням заздалегідь відпрацьованих умовних символів, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, якого ФСБ завербувало перед початком повномасштабного вторгнення. Чоловік погодився на співпрацю через прокремлівські погляди та грошову винагороду.

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Після 24 лютого 2022 року за вказівкою спецслужби РФ він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони. Також збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх родин.

СБУ затримала агента ФСБ, який хотів влаштуватися до Сумської ОВА / 2 фотографии

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності.

Російському агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.