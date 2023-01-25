Январь, 25 в 6:12

Ночью 25 января в ряде населенных пунктов Херсонской области раздавались взрывы.

По свидетельству очевидцев, мощные взрывы прогремели в Новой Каховке.

Громко было и в других временно захваченных городах и селах региона.

Сейчас смотрят Известно, что взрывы были слышны также в Раденске и Алешках. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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