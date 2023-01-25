Серия взрывов на Херсонщине: ночью было громко в Новой Каховке, Раденске, Алешках
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Ночью 25 января в ряде населенных пунктов Херсонской области раздавались взрывы.
По свидетельству очевидцев, мощные взрывы прогремели в Новой Каховке.
Громко было и в других временно захваченных городах и селах региона.
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Известно, что взрывы были слышны также в Раденске и Алешках.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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