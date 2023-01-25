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Факти / Україна

Серія вибухів на Херсонщині: уночі було гучно в Новій Каховці, Раденську, Олешках

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 25 січня в низці населених пунктів Херсонської області лунали вибухи.

За свідченнями очевидців, потужні вибухи прогриміли в Новій Каховці.

Гучно було й в інших тимчасово захоплених містах та селах регіону.

Зараз дивляться

Відомо, що вибухи було чутно також у Раденську та Олешках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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