Серія вибухів на Херсонщині: уночі було гучно в Новій Каховці, Раденську, Олешках
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Уночі 25 січня в низці населених пунктів Херсонської області лунали вибухи.
За свідченнями очевидців, потужні вибухи прогриміли в Новій Каховці.
Гучно було й в інших тимчасово захоплених містах та селах регіону.
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Відомо, що вибухи було чутно також у Раденську та Олешках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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