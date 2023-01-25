Серія вибухів на Херсонщині: уночі було гучно в Новій Каховці, Раденську, Олешках

Січень, 25 в 6:12

Уночі 25 січня в низці населених пунктів Херсонської області лунали вибухи.

За свідченнями очевидців, потужні вибухи прогриміли в Новій Каховці.

Гучно було й в інших тимчасово захоплених містах та селах регіону.

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Відомо, що вибухи було чутно також у Раденську та Олешках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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