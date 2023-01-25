Январь, 25 в 18:38

Украинская армия остановится на границах 1991 года, а в России начнутся массовые протесты не политического, а социального характера.

Об этом написал в своем Telegram-канале советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, давая прогноз по развитию российско-украинской войны.

По его словам, ключевым сценарием является то, что в краткосрочной перспективе Россия прибегнет к наступательным действиям, из-за которых обязательно потеряет много личного состава, сил и средств.

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— В рамках контрнаступления, которое разрабатывается Генштабом ВСУ и подробно обсуждается на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего, РФ потерпит два-четыре существенных поражения, и именно после этого процессы распада и окончательной деморализации в российской армии станут необратимыми. Россияне продолжат бежать. При этом они получат еще больше мертвых, а на улицы российских городов массово будут выходить раненые и ампутанты и жестко протестовать, — считает он.

Михаил Подоляк уверен, что по территории РФ будет распространяться протест не политического, а социального характера, поскольку родные и близкие потеряют своих детей и мужей на войне против Украины.

— В это время в окружении Путина разгорятся существенные внутренние междоусобицы. Начнется классический российский поиск виновных. Силовые вертикали ослабнут и начнут быстро приходить в упадок, — считает советник руководителя ОП.

Тем временем украинская армия остановится на границах 1991 года, а в России начнется неконтролируемая политическая трансформация, в результате которой определенные этнические субъекты федерации получат шанс стать самостоятельными и смогут это сделать, уверен Подоляк.

— Ядерное оружие так или иначе будет контролироваться, в том числе и остатками российского генералитета. Поэтому нет больших рисков, что оно появится на черном рынке или будет по крайней мере некоторое время неконтролируемым. Временно сформированное правительство РФ начнет реальные переговоры об ответственности за преступления в Украине и о зонах демилитаризации на границе. И разумеется, о значительных компенсациях за убийства и разрушения, — написал он.

Михаил Подоляк говорит, что дата реализации этого сценария зависит от имеющегося у Украины инструментария, а именно от того, когда Украина получит точное количество четко определенного вооружения.

— Украина предоставила нашему партнерскому Альянсу конкретные цифры и наименования. Сейчас мы на этапе, когда война является обоснованной математической моделью. Формула проста: хотите скорейшего завершения войны — своевременно дайте Украине больше оружия, которого мы просим, — написал он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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