Январь, 25 в 15:35

В среду, 25 января, киевляне сообщили о пожаре в торгово-развлекательном центре Dream Town на Оболони.

В сети появились кадры, на которых можно увидеть, как у одного из входов в здание поднимается большой густой дым.

По данным очевидцев, задымление произошло из-за запуска генератора. Позже эту информацию подтвердил и владелец ТРЦ Гарик Корогодский.

Сейчас смотрят Отметим, что Dream Town – это один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы. Читайте Россияне попали в жилые дома: в Купянске вспыхнули масштабные пожары

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