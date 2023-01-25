ТРЦ Dream Town на Оболони в дыму: что происходит
В среду, 25 января, киевляне сообщили о пожаре в торгово-развлекательном центре Dream Town на Оболони.
В сети появились кадры, на которых можно увидеть, как у одного из входов в здание поднимается большой густой дым.
По данным очевидцев, задымление произошло из-за запуска генератора. Позже эту информацию подтвердил и владелец ТРЦ Гарик Корогодский.
Сейчас смотрят
Отметим, что Dream Town – это один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка