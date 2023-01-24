Январь, 24 в 11:05

Утром 24 января российские войска обстреляли Купянск Харьковской области.

Россияне попали в жилые дома: в Купянске вспыхнули масштабные пожары / 3 фотографии

Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о попадании в жилые дома.

– Произошли масштабные пожары, – отметил Олег Синегубов.

Областные власти еще выясняют информацию о разрушениях и пострадавших.

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Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов