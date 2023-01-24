Россияне попали в жилые дома: в Купянске вспыхнули масштабные пожары
Утром 24 января российские войска обстреляли Купянск Харьковской области.
Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о попадании в жилые дома.
– Произошли масштабные пожары, – отметил Олег Синегубов.
Областные власти еще выясняют информацию о разрушениях и пострадавших.
Жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты повреждены и при обстреле Волчанска Чугуевского района.
По этому населенному пункту оккупанты били из артиллерии.
Раненый 52-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Вражеской ракетой разрушены учебное заведение и дом культуры в селе Волчанские Хутора.
В селе Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности. На местах обстрела вспыхнули пожары.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов