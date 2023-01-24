Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Россияне попали в жилые дома: в Купянске вспыхнули масштабные пожары

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Харківської області 24 січня 2023

Утром 24 января российские войска обстреляли Купянск Харьковской области.

Обстріл Харківської області 24 січня 2023
Обстріл Харківської області 24 січня 2023
Россияне попали в жилые дома: в Купянске вспыхнули масштабные пожары / 3 фотографии

Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о попадании в жилые дома.

– Произошли масштабные пожары, – отметил Олег Синегубов.

Областные власти еще выясняют информацию о разрушениях и пострадавших.

Сейчас смотрят

Жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты повреждены и при обстреле Волчанска Чугуевского района.

По этому населенному пункту оккупанты били из артиллерии.

Раненый 52-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Вражеской ракетой разрушены учебное заведение и дом культуры в селе Волчанские Хутора.

В селе Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности. На местах обстрела вспыхнули пожары.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка