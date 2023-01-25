У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі

Січень, 25 в 15:20

ДТЕК зменшує дефіцит в енергосистемі завдяки імпорту електрики.

Про це компанія повідомила в Telegram.

– У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати десь 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств.

Зараз дивляться Українська енергосистема вже витримала 12 ракетних атак РФ та 14 ударів безпілотниками по енергооб’єктах. 25 січня в Україні через похолодання збільшилось споживання електроенергії. Джерело: ДТЕК

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter