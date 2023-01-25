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Факти / Україна

У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Електроенергія
Фото: Depositphotos

ДТЕК зменшує дефіцит в енергосистемі завдяки імпорту електрики.

Про це компанія повідомила в Telegram.

– У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати десь 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств.

Зараз дивляться

Українська енергосистема  вже витримала 12 ракетних атак РФ та 14 ударів безпілотниками по енергооб’єктах.

25 січня в Україні через похолодання збільшилось споживання електроенергії.

Джерело: ДТЕК

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