Январь, 26 в 12:41

Начиная с 24 февраля 2022 года, враг ежедневно запускает по территории Украины ракеты различных типов.

Чаще всего оккупанты применяют Калибры, Искандеры или ракеты Х-22. Но есть и другие, не менее смертоносные виды оружия. В частности, гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал.

Что известно об авиационном ракетном комплексе Кинжал и его характеристики — смотрите в нашем материале.

Сейчас смотрят

Что такое ракетный комплекс Кинжал

Ракетный комплекс Кинжал (или 9-А-7660 Кинжал, а в ряде источников Х-47М2 Кинжал) – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, гиперзвуковые ракеты которого способны поражать как стационарные объекты, так и надводные цели: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

По некоторым данным, Кинжал является авиационным вариантом ракетного комплекса Искандер.

История вопроса

Первые успешные испытания ракетного комплекса Кинжал были проведены Россией 1 декабря 2017 года. В феврале-марте 2018 года начались его эксплуатационные войсковые испытания.

Впервые широкой публике о появлении комплекса Кинжал сообщил президент россии Владимир Путин в своем послании федеральному собранию в марте 2018 года.

Одновременно были продемонстрированы видеоматериалы испытания комплекса.

На них видно, что функции боевой платформы (самолета-носителя) выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия Миг-31.

Было заявлено, что ракета, после сброса в заданной точке, далее летела с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз и маневрируя на всей траектории полета.

Такое сочетание характеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Для достижения заявленной скорости ракета должна быть разогнана носителем, и МиГ-31 наиболее приспособлен для этого.

По словам военных экспертов, новая ракета является не крылатой, а аэробаллистической. То есть траектория ее полета поддерживается за счет высокой скорости.

Истребитель МиГ-31, специально модернизированный для запуска этой ракеты, фактически служит ее первой ступенью, производя пуск вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 тыс. метров.

Полет ракеты также происходит на границе стратосферы с целью избежать значительного сопротивления воздуха.

Применение в Украине

19 марта 2022 года министерство обороны РФ сообщило о применении в Украине гиперзвукового ракетного комплекса Кинжал. Удар якобы был нанесен по поселку Делятин Ивано-Франковской области. В результате удара был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов.

9 мая 2022 года, с самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было запущено три ракеты комплекса Кинжал. В результате удара были ранены два человека и разрушены пять зданий туристической инфраструктуры.

Еще один обстрел ракетами Кинжал состоялся 7 августа 2022 года, когда враг нанес удар по объектам в Винницкой области.

26 января 2023 года Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования.

Среди выпущенных ракет Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр, Х-59. Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95, Су-35, Миг-31 и кораблей из акватории Черного моря.

Тактико-технические характеристики РК Кинжал

Носитель (пусковая установка):

МиГ-31К — 1 ракета;

Ту-22М3 — 4 ракеты;

Ту-160 — предполагается по 4 на каждом из двух барабанов (возможно уменьшенная версия для Су-57);

Су-57 — в перспективе.

Ракета: 9-C-7760 — аэробаллистическая.

Максимальная дальность поражения комплекса:

МиГ-31К – 2 000 км;

Ту-22М3 — более 3 000 км.

Максимальная скорость: до 14 688 км/ч или 4 080 м/с.

Высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости: 20 км.

КВО: 1 м.

Тип боевой части: в обычном снаряжении или ядерная.

Масса боевой части: 500 кг.