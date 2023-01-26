В результате “бавовны” в Луганской области пострадали десятки оккупантов — Гайдай
Фото: Минобороны
В Луганской области продолжаются тяжелые бои. Украинские защитники имеют определенные успехи.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он отметил, что ситуация контролируемая.
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– Российские войска накапливают силы для возможного контрнаступления. Но пока сейчас у них там что-то взрывается. К примеру, уже можно констатировать, что в Кременной и Рубежном накануне в результате взрывов пострадали несколько десятков российских солдат: есть и двухсотые, и трехсотые, — сказал глава ОВА.
Ранее в Луганской ОВА сообщили, что в России начали мобилизовать украинских мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий.
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