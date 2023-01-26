Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В результате “бавовны” в Луганской области пострадали десятки оккупантов — Гайдай

Бедрак Виктория, редактор ленты
російські військові РФ
Фото: Минобороны

В Луганской области продолжаются тяжелые бои. Украинские защитники имеют определенные успехи.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что ситуация контролируемая.

Сейчас смотрят

– Российские войска накапливают силы для возможного контрнаступления. Но пока сейчас у них там что-то взрывается. К примеру, уже можно констатировать, что в Кременной и Рубежном накануне в результате взрывов пострадали несколько десятков российских солдат: есть и двухсотые, и трехсотые, — сказал глава ОВА.

Ранее в Луганской ОВА сообщили, что в России начали мобилизовать украинских мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка