В результате “бавовны” в Луганской области пострадали десятки оккупантов — Гайдай

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– Российские войска накапливают силы для возможного контрнаступления. Но пока сейчас у них там что-то взрывается. К примеру, уже можно констатировать, что в Кременной и Рубежном накануне в результате взрывов пострадали несколько десятков российских солдат: есть и двухсотые, и трехсотые, — сказал глава ОВА.