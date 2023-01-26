В результаті “бавовни” на Луганщині постраждали десятки окупантів – Гайдай

Зараз дивляться

– Російські війська накопичують сили для можливого контрнаступу. Але поки що зараз у них там щось вибухає. Наприклад, вже можна констатувати, що у Кремінній та Рубіжному напередодні в результаті вибухів постраждали декілька десятків російських солдатів: є і двохсоті, і трьохсоті, – сказав глава ОВА.