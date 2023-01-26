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Факти / Україна

В результаті “бавовни” на Луганщині постраждали десятки окупантів – Гайдай

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
російські військові РФ
Фото: Міноборони

На Луганщині тривають важкі бої. Українські захисники мають певні успіхи.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що ситуація контрольована.

Зараз дивляться

– Російські війська накопичують сили для можливого контрнаступу. Але поки що зараз у них там щось вибухає. Наприклад, вже можна констатувати, що у Кремінній та Рубіжному напередодні в результаті вибухів постраждали декілька десятків російських солдатів: є і двохсоті, і трьохсоті, – сказав глава ОВА.

Раніше у Луганській ОВА повідомили, що в Росії почали мобілізувати українських чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій.

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