В результаті “бавовни” на Луганщині постраждали десятки окупантів – Гайдай
Фото: Міноборони
На Луганщині тривають важкі бої. Українські захисники мають певні успіхи.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що ситуація контрольована.
Зараз дивляться
– Російські війська накопичують сили для можливого контрнаступу. Але поки що зараз у них там щось вибухає. Наприклад, вже можна констатувати, що у Кремінній та Рубіжному напередодні в результаті вибухів постраждали декілька десятків російських солдатів: є і двохсоті, і трьохсоті, – сказав глава ОВА.
Раніше у Луганській ОВА повідомили, що в Росії почали мобілізувати українських чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій.
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