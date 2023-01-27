Январь, 27 в 20:37

В Запорожье дважды за вечер раздаются взрывы.

Это подтвердил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

– Враг атакует город! Вероятны повторные обстрелы. Все находитесь в безопасных местах! — написал он в Telegram.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

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В некоторых областях Украины также раздается сигнал тревоги.

Напомним, что 26 января в Запорожье после нескольких сообщений о взрывах появилась информация о вражеском прилете.

Вчера, 26 января Украина подверглась очередной массированной атаке со стороны РФ. В результате чего есть повреждения в 11 областях Украины, погибло 11 человек и столько же пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 338-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.