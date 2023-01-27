В Запорожье раздаются взрывы, в городе объявлена тревога
В Запорожье дважды за вечер раздаются взрывы.
Это подтвердил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
– Враг атакует город! Вероятны повторные обстрелы. Все находитесь в безопасных местах! — написал он в Telegram.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
В некоторых областях Украины также раздается сигнал тревоги.
Напомним, что 26 января в Запорожье после нескольких сообщений о взрывах появилась информация о вражеском прилете.
Вчера, 26 января Украина подверглась очередной массированной атаке со стороны РФ. В результате чего есть повреждения в 11 областях Украины, погибло 11 человек и столько же пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 338-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.