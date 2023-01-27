Січень, 27 в 20:37

У Запоріжжі двічі за вечір лунають вибухи.

Це підтвердив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

– Ворог атакує місто! Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях! – написав він у Telegram.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

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У деяких областях України також лунає сигнал тривоги.

Нагадаємо, що 26 січня в Запоріжжі після кількох повідомлень про вибухи з’явилась інформація про ворожий приліт.

Вчора, 26 січня Україна зазнала чергової масованої атаки з боку РФ. Внаслідок чого є пошкодження в 11 областях України, загинуло 11 людей і стільки ж постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.