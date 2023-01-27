У Запоріжжі лунають вибухи, у місті оголошено тривогу
У Запоріжжі двічі за вечір лунають вибухи.
Це підтвердив секретар міської ради Анатолій Куртєв.
– Ворог атакує місто! Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях! – написав він у Telegram.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
У деяких областях України також лунає сигнал тривоги.
Нагадаємо, що 26 січня в Запоріжжі після кількох повідомлень про вибухи з’явилась інформація про ворожий приліт.
Вчора, 26 січня Україна зазнала чергової масованої атаки з боку РФ. Внаслідок чого є пошкодження в 11 областях України, загинуло 11 людей і стільки ж постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.