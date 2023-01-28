Пограничники показали, как уничтожили на Луганщине склад россиян с БК

Аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила вражеский склад с боекомплектом на временно оккупированных территориях Луганской области, который затем мастерски уничтожили артиллеристы.

— Дождавшись пока оккупанты подвезут туда ресурсы, пограничники передали координаты артиллеристам ВСУ. Точным ударом тыловая база уничтожена, — говорят в ГПСУ.

По данным пограничников, в результате детонации боеприпасов в воздух взлетела и машина, которая завозила оружие.

Сейчас устанавливаются потери противника.

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На днях в Луганской области, где продолжаются тяжелые бои, в Кременной и Рубежном в результате взрывов пострадали несколько десятков российских солдат. Среди них есть и погибшие, и раненые.

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 800 российских солдат. Общие потери России в войне в Украине с 24 февраля 2022 года достигли 125 510 убитыми.