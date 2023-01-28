Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Пограничники показали, как уничтожили на Луганщине склад россиян с БК

Валентина Летяк, редактор ленты
Прикордонники показали, як знищили склад росіян з БК
Фото: Госпогранслужба

Аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила вражеский склад с боекомплектом на временно оккупированных территориях Луганской области, который затем мастерски уничтожили артиллеристы.

— Дождавшись пока оккупанты подвезут туда ресурсы, пограничники передали координаты артиллеристам ВСУ. Точным ударом тыловая база уничтожена, — говорят в ГПСУ.

По данным пограничников, в результате детонации боеприпасов в воздух взлетела и машина, которая завозила оружие.

Сейчас устанавливаются потери противника.

Сейчас смотрят

На днях в Луганской области, где продолжаются тяжелые бои, в Кременной и Рубежном в результате взрывов пострадали несколько десятков российских солдат. Среди них есть и погибшие, и раненые.

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 800 российских солдат. Общие потери России в войне в Украине с 24 февраля 2022 года достигли 125 510 убитыми.

Читайте
На Востоке Украины ликвидировали четырех оккупантов и ранили еще троих: в СБУ показали видео

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка