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Факти / Україна

Прикордонники показали, як знищили на Луганщині склад росіян з БК

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Прикордонники показали, як знищили склад росіян з БК
Фото: Держприкордонслужба

Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила ворожий склад з боєкомплектом на тимчасово окупованих територіях Луганської області, який потім майстерно знищили артилеристи.

– Дочекавшись поки окупанти підвезуть туди ресурси, охоронці кордону передали координати артилеристам ЗСУ. Точним ударом тилову базу знищено, – кажуть в ДПСУ.

За даними прикордонників, внаслідок детонації боєприпасів у повітря злетіла й автівка, яка завозила зброю.

Наразі встановлюються втрати противника.

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Днями в Луганській області, де тривають важкі бої, у Кремінній та Рубіжному внаслідок вибухів постраждали кілька десятків російських солдатів. Серед них є і загиблі, і поранені.

За останню добу ЗСУ ліквідували ще 800 російських солдатів. Загальні втрати Росії у війні в Україні з 24 лютого 2022 року сягнули 125 510 вбитими.

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