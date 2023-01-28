Прикордонники показали, як знищили на Луганщині склад росіян з БК

Січень, 28 в 15:33

Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила ворожий склад з боєкомплектом на тимчасово окупованих територіях Луганської області, який потім майстерно знищили артилеристи.

– Дочекавшись поки окупанти підвезуть туди ресурси, охоронці кордону передали координати артилеристам ЗСУ. Точним ударом тилову базу знищено, – кажуть в ДПСУ.

За даними прикордонників, внаслідок детонації боєприпасів у повітря злетіла й автівка, яка завозила зброю.

Наразі встановлюються втрати противника.

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Днями в Луганській області, де тривають важкі бої, у Кремінній та Рубіжному внаслідок вибухів постраждали кілька десятків російських солдатів. Серед них є і загиблі, і поранені.

За останню добу ЗСУ ліквідували ще 800 російських солдатів. Загальні втрати Росії у війні в Україні з 24 лютого 2022 року сягнули 125 510 вбитими.