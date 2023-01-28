На Востоке Украины ликвидировали четырех оккупантов и ранили еще троих: в СБУ показали видео

Январь, 28 в 14:36

Украинские воины продолжают обезвреживать российских захватчиков на восточном фронте. В частности, в Службе безопасности Украины показали, как “минуснули” оккупантов на Востоке.

По данным СБУ, военные контрразведчики уничтожили четырех бойцов РФ и ранили по меньшей мере трех российских захватчиков с помощью ударных дронов.

Сейчас смотрят На видеозаписи можно увидеть, как оператор беспилотника зафиксировал позиции представителей российской армии, по которым нанесли прицельные удары. В Службе безопасности отмечают, что во время боя с оккупантами работники СБУ помогли эвакуировать раненого украинского воина. Читайте Россияне пытаются прорвать оборону в районе Угледара, ВСУ останавливают атаки — Череватый

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