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Факты / Україна / Общество

На Востоке Украины ликвидировали четырех оккупантов и ранили еще троих: в СБУ показали видео

Юля Захарченко, редактор ленты
На Востоке Украины ликвидировали четырех оккупантов и ранили еще троих: в СБУ показали видео
Фото: Depositphotos

Украинские воины продолжают обезвреживать российских захватчиков на восточном фронте. В частности, в Службе безопасности Украины показали, как “минуснули” оккупантов на Востоке.

По данным СБУ, военные контрразведчики уничтожили четырех бойцов РФ и ранили по меньшей мере трех российских захватчиков с помощью ударных дронов.

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На видеозаписи можно увидеть, как оператор беспилотника зафиксировал позиции представителей российской армии, по которым нанесли прицельные удары.

В Службе безопасности отмечают, что во время боя с оккупантами работники СБУ помогли эвакуировать раненого украинского воина.

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