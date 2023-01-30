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Решение поставить Украине танки было реакцией на эскалацию со стороны России, а не наоборот – ЕС

Бедрак Виктория, редактор ленты
Решение поставить Украине танки было реакцией на эскалацию со стороны России, а не наоборот – ЕС
Фото: Getty Images

Решение поставить Украине современные боевые танки для борьбы с российскими оккупантами стало реакцией на эскалацию ситуации со стороны России, а не наоборот.

Об этом сказал представитель Европейской комиссии по внешней политике Питер Стано, пишет Интерфакс-Украина.

— В первую очередь решение поставить танки было мотивировано решимостью Европейского Союза помочь Украине себя защитить. Это – ответ на эскалацию со стороны России, которая почти год с начала незаконного и неоправданного захвата Украины убивает людей, гражданских, разрушает гражданскую инфраструктуру, использует голод как оружие, использует энергию как оружие – они (россияне) используют как оружие все, что они могут, чтобы сломать Украину и ее существование как страны, как государства, — говорится в сообщении.

Стано отметил, что Украина “защищает свою независимость, свою территорию, свой народ перед агрессией, цель которой — разрушить страну и государство”.

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— Решение поставить танки — не эскалация, но ответ на эскалацию давления и кровопролития против гражданских целей и гражданских в Украине, — подчеркнул представитель ЕК.

Стано добавил, что главная, очень срочная цель — гарантировать, чтобы мир вернулся в Украину как можно быстрее.

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Источник: Интерфакс-Украина
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