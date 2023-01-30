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Факты / Україна

Закупки Минобороны: Шмыгаль поручил разработать обновленную систему

Анастасия Гевко, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил разработать обновленную систему для контроля закупок Министерства обороны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на канале Шмыгаля в Telegram.

Он добавил, что проводил по этому вопросу совещание совместно с Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР.

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– Поручил разработать обновленную систему, балансирующую соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары, – говорится в сообщении.

Председательствовать в группе, которая будет реализовывать эту задачу, будет министр экономики Юлия Свириденко. Эта группа будет рассматривать возможность создания отдельного раздела для военных нужд в Prozorro.

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