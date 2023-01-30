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Факти / Україна

Закупівлі Міноборони: Шмигаль доручив розробити оновлену систему

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що доручив розробити оновлену систему для контролю за закупівлями Міністерства оборони. 

Про це йдеться в заяві, опублікованій на каналі Шмигаля в Telegram.

Він додав, що проводив з цього питання нараду спільно з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР.

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– Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов’язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари, – сказано в повідомленні.

Головувати у групі, що реалізовуватиме це завдання, буде міністерка економіки Юлія Свириденко. Ця група розглядатиме можливість створення окремого розділу для військових потреб у Prozorro.

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