Закупівлі Міноборони: Шмигаль доручив розробити оновлену систему

Січень, 30 в 20:04

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що доручив розробити оновлену систему для контролю за закупівлями Міністерства оборони.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на каналі Шмигаля в Telegram.

Він додав, що проводив з цього питання нараду спільно з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР.

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– Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов’язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари, – сказано в повідомленні.

Головувати у групі, що реалізовуватиме це завдання, буде міністерка економіки Юлія Свириденко. Ця група розглядатиме можливість створення окремого розділу для військових потреб у Prozorro.