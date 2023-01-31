Российские военные начали использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения, чтобы размещать своих раненых.

На такой шаг, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, оккупанты вынуждены идти, потому что терпят значительные потери.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, в Луганске оккупанты развернули “полевой госпиталь” на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы, чтобы лечить раненых.

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Из-за того, что захватчики заняли два роддома, в городе можно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре.

Там, добавляют в Генштабе ВСУ, катастрофически не хватает мест.

А это – риски для беременных и неблагоприятные условия для родов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 342-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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