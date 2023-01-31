Окупанти лікують поранених у двох пологових будинках Луганська – Генштаб ЗСУ
Російські військові почали використовувати додаткові цивільні медичні заклади, щоб розміщувати своїх поранених.
На такий крок, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, окупанти змушені йти, тому що зазнають значних втрат.
За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, у Луганську окупанти розгорнули “польовий шпиталь” на території пологового будинку міської лікарні №3 та пологового будинку обласної лікарні, щоб лікувати поранених.
Через те, що загарбники зайняли два пологові будинки, у місті можна прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі.
Там, додають у Генштабі ЗСУ, катастрофічно бракує місць.
А це – ризики для вагітних та несприятливі умови для пологів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 342-гу добу.
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