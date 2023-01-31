Переговори щодо танкової коаліції та бої на Донбасі: що відбувається на 342 добу війни (онлайн)
В Україні заарештували 32 млн грн найбільшого виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, власником якого є проросійський олігарх.
Україна хоче вступити до Європейського Союзу протягом двох років, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
НАТО бачить підготовку російського диктатора Володимира Путіна до нового наступу в Україні, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.
Вперше в історії гурт Vesna, який бореться за право представляти Чехію на Євробаченні, заспіває українською.
Велика Британія передасть танки Challenger 2 ближче до Великодня, повідомив міністр оборони Бен Воллес.
Франція не виключає постачання Україні винищувачів, зазначає президент Емманюель Макрон.
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