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Президент США Джо Байден заявив, що він виступає проти відправки винищувачів F-16 в Україну, щоб допомогти у війні проти російських загарбників.

Він також сказав, що відвідає найважливішого союзника України – Польщу, але дата ще не визначена.