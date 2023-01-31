Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Переговори щодо танкової коаліції та бої на Донбасі: що відбувається на 342 добу війни (онлайн)

Переговори щодо танкової коаліції та бої на Донбасі: що відбувається на 342 добу війни (онлайн)

В Україні заарештували 32 млн грн найбільшого виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, власником якого є проросійський олігарх.

Україна хоче вступити до Європейського Союзу протягом двох років, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

НАТО бачить підготовку російського диктатора Володимира Путіна до нового наступу в Україні, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Вперше в історії гурт Vesna, який бореться за право представляти Чехію на Євробаченні, заспіває українською.

Велика Британія передасть танки Challenger 2 ближче до Великодня, повідомив міністр оборони Бен Воллес.

Франція не виключає постачання Україні винищувачів, зазначає президент Емманюель Макрон.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:38 - 31 січня

Президент Хорватії Зоран Миланович розкритикував західні держави за постачання Україні танків та іншого військового озброєння.

Він заявив, що допомога нашій країні лише продовжить повномасштабну війну, розпочату Російською Федерацією.

За даними видання Associated Press, Миланович наголосив, що віра у перемогу у війні проти росії – це начебто божевілля.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:31 - 31 січня

Президент США Джо Байден заявив, що він виступає проти відправки винищувачів F-16 в Україну, щоб допомогти у війні проти російських загарбників.

Він також сказав, що відвідає найважливішого союзника України – Польщу, але дата ще не визначена.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:18 - 31 січня

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес прокоментував слова американського генерала про те, що армія країни більше не входить до кращих збройних сил світу.

Воллес сказав, що останні 20 років світ був “переважно мирним та стабільним”, але останнім часом ситуація змінилася. При цьому він звинуватив Путіна у війні проти України, зростання Китаю і радикалізацію в Африці в тому, що вони зробили світ “більш нестабільним і небезпечним”.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:09 - 31 січня

Норвегія планує передати Україні частину свого парку бойових танків Leopard 2. Ймовірно це станеться наприкінці березня. Про це заявив голова Міноборони Бьорн Арільд Грам.

Країна має 36 танків Leopard 2, але міністр не уточнив, скільки саме техніки передадуть Україні.

– Ми ще не визначили число, – сказав міністр оборони.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка