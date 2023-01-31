Январь, 31 в 18:49

Российские оккупанты жалуются на низкий уровень боеспособности в армии РФ. В разговорах между собой они называют ее “картинно-демонстративной”.

Об этом свидетельствует новый перехват телефонных разговоров рашистов, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Судя по разговору, путинские солдаты боятся, что во время наступления Вооруженных сил Украины их армия рухнет “как карточный домик”.

Сейчас смотрят – Я так и знал, что будет. Вот начнется что-нибудь серьезное… и наша картинно-демонстративная армия рухнет как карточный домик, — отметил один из оккупантов. Он добавил, что военнослужащие армии РФ не умеют воевать. – Вот началась война, и никто не знает, что делать, – заявил рашист. Другой оккупант рассказал о способах уклонения от участия в полномасштабной войне против Украины, которыми пользуются представители старшего офицерского состава ВС РФ. – Сирия сейчас “кладбище” генералов. Там полковники на лейтенантских должностях, – сообщил он, добавив, что таким образом российские офицеры пытаются избежать войны в Украине. Как известно, потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 127 500 убитыми. Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 850 оккупантов. В ходе телефонных разговоров российские солдаты жалуются на огромные потери на фронте в Украине и постоянные обстрелы ВСУ. Читайте Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 31.01.2023 Источник: ГУР Минобороны Украины

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