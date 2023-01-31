Январь, 31 в 8:11

Потери России в войне против Украины достигли 127 500 убитыми, из которых 850 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 31 января.

Среди уничтоженной техники врага — девять боевых бронированных машин, артиситема, РСЗО и четыре беспилотника.

Сейчас смотрят Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 31 января 2023-го: личный состав — около 127 500 (+850) человек ликвидировано;

танки — 3 201;

боевые бронированные машины — 6 378 (+9);

артиллерийские системы — 2 197 (+1);

РСЗО — 454 (+1);

средства ПВО — 221;

самолеты — 293;

вертолеты — 284;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 951 (+4),

крылатые ракеты — 796;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 5 048 (+7);

специальная техника — 200 (+1). По данным Генштаба ВСУ, Россия из-за значительных потерь начала использовать дополнительные гражданские медучреждения для размещения раненых. В частности, в Луганске оккупанты развернули так называемый полевой госпиталь на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы. Читайте Карта боевых действий на 31.01.2023 – ситуация на фронте

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