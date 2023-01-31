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Факты / Україна

За сутки ВСУ ликвидировали еще 850 оккупантов и сбили четыре беспилотника

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери России в войне против Украины достигли 127 500 убитыми, из которых 850 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 31 января.

Среди уничтоженной техники врага — девять боевых бронированных машин, артиситема, РСЗО и четыре беспилотника.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 31 января 2023-го:

  • личный состав — около 127 500 (+850) человек ликвидировано;
  • танки — 3 201;
  • боевые бронированные машины — 6 378 (+9);
  • артиллерийские системы — 2 197 (+1);
  • РСЗО — 454 (+1);
  • средства ПВО — 221;
  • самолеты — 293;
  • вертолеты — 284;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 951 (+4),
  • крылатые ракеты — 796;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5 048 (+7);
  • специальная техника — 200 (+1).

По данным Генштаба ВСУ, Россия из-за значительных потерь начала использовать дополнительные гражданские медучреждения для размещения раненых.

В частности, в Луганске оккупанты развернули так называемый полевой госпиталь на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы.

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Карта боевых действий на 31.01.2023 – ситуация на фронте

Источник: Генштаб ВСУ
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