За сутки ВСУ ликвидировали еще 850 оккупантов и сбили четыре беспилотника
Фото: Генштаб ВСУ
Потери России в войне против Украины достигли 127 500 убитыми, из которых 850 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 31 января.
Среди уничтоженной техники врага — девять боевых бронированных машин, артиситема, РСЗО и четыре беспилотника.
Сейчас смотрят
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 31 января 2023-го:
- личный состав — около 127 500 (+850) человек ликвидировано;
- танки — 3 201;
- боевые бронированные машины — 6 378 (+9);
- артиллерийские системы — 2 197 (+1);
- РСЗО — 454 (+1);
- средства ПВО — 221;
- самолеты — 293;
- вертолеты — 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 951 (+4),
- крылатые ракеты — 796;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 5 048 (+7);
- специальная техника — 200 (+1).
По данным Генштаба ВСУ, Россия из-за значительных потерь начала использовать дополнительные гражданские медучреждения для размещения раненых.
В частности, в Луганске оккупанты развернули так называемый полевой госпиталь на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка