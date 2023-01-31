Впаде як картковий будинок: окупанти скаржаться на низьку боєздатність армії РФ
Російські окупанти скаржаться на низький рівень боєздатності в армії РФ. У розмовах між собою вони називають її “картинно-демонстративною”.
Про це свідчить нове перехоплення телефонних розмов рашистів, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони України.
Судячи з розмови, путінські солдати бояться, що під час наступу Збройних сил України їхня армія обвалиться “як картковий будинок”.
– Я так і знав, що буде. Ось почнеться щось серйозне… і наша картинно-демонстративна армія впаде як картковий будиночок, – наголосив один із окупантів.
Він додав, що військовослужбовці армії РФ не вміють воювати.
– Ось почалася війна, і ніхто не знає, що робити, – заявив рашист.
Інший окупант розповів про способи ухилення від участі в повномасштабній війні проти України, якими користуються представники старшого офіцерського складу ЗС РФ.
– Сирія зараз “цвинтар” генералів. Там полковники на лейтенантських посадах, – повідомив він, додавши, що таким чином російські офіцери намагаються уникнути війни в Україні.
Як відомо, втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 127 500 вбитими. Лише протягом минулої доби українські військові ліквідували 850 окупантів.
Під час телефонних розмов російські солдати скаржаться на величезні втрати на фронті в Україні та постійні обстріли ЗСУ.
Джерело: ГУР Міноборони України