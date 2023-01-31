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Факти / Україна

Впаде як картковий будинок: окупанти скаржаться на низьку боєздатність армії РФ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Розбита техніка РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти скаржаться на низький рівень боєздатності в армії РФ. У розмовах між собою вони називають її “картинно-демонстративною”.

Про це свідчить нове перехоплення телефонних розмов рашистів, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Судячи з розмови, путінські солдати бояться, що під час наступу Збройних сил України їхня армія обвалиться “як картковий будинок”.

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– Я так і знав, що буде. Ось почнеться щось серйозне… і наша картинно-демонстративна армія впаде як картковий будиночок, – наголосив один із окупантів.

Він додав, що військовослужбовці армії РФ не вміють воювати.

– Ось почалася війна, і ніхто не знає, що робити, – заявив рашист.

Інший окупант розповів про способи ухилення від участі в повномасштабній війні проти України, якими користуються представники старшого офіцерського складу ЗС РФ.

– Сирія зараз “цвинтар” генералів. Там полковники на лейтенантських посадах, – повідомив він, додавши, що таким чином російські офіцери намагаються уникнути війни в Україні.

Як відомо, втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 127 500 вбитими. Лише протягом минулої доби українські військові ліквідували 850 окупантів.

Під час телефонних розмов російські солдати скаржаться на величезні втрати на фронті в Україні та постійні обстріли ЗСУ.

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Джерело: ГУР Міноборони України

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