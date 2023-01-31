За добу ЗСУ ліквідували ще 850 окупантів і збили чотири безпілотники
Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати Росії у війні проти України сягнули 127 500 вбитими, з яких 850 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу.
Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 31 січня.
Серед знищеної техніки ворога – дев’ять бойових броньованих машин, артсистема, РСЗВ та чотири безпілотники.
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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 31 січня 2023-го:
- особовий склад ‒ близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 201;
- бойові броньовані машини ‒ 6 378 (+9);
- артилерійські системи – 2 197 (+1);
- РСЗВ – 454 (+1);
- засоби ППО ‒ 221;
- літаки – 293;
- гелікоптери – 284;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4),
- крилаті ракети ‒ 796;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 048 (+7);
- спеціальна техніка ‒ 200 (+1).
За даними Генштабу ЗСУ, Росія через значні втрати почала використовувати додаткові цивільні медзаклади для розміщення поранених.
Зокрема, у Луганську окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь на території пологового будинку міської лікарні №3 та пологового будинку обласної лікарні.