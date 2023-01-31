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Факти / Україна

За добу ЗСУ ліквідували ще 850 окупантів і збили чотири безпілотники

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні проти України сягнули 127 500 вбитими, з яких 850 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 31 січня.

Серед знищеної техніки ворога – дев’ять бойових броньованих машин, артсистема, РСЗВ та чотири безпілотники.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 31 січня 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 201;
  • бойові броньовані машини ‒ 6 378 (+9);
  • артилерійські системи – 2 197 (+1);
  • РСЗВ – 454 (+1);
  • засоби ППО ‒ 221;
  • літаки – 293;
  • гелікоптери – 284;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 796;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5 048 (+7);
  • спеціальна техніка ‒ 200 (+1).

За даними Генштабу ЗСУ, Росія через значні втрати почала використовувати додаткові цивільні медзаклади для розміщення поранених.

Зокрема, у Луганську окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь на території пологового будинку міської лікарні №3 та пологового будинку обласної лікарні.

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Карта бойових дій на 31.01.2023 – ситуація на фронті

Джерело: Генштаб ЗСУ
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