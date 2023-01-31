Зеленский и Трюдо обсудили потребности Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации

Январь, 31 в 18:34

Во вторник, 31 января, президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которых стороны обсудили основные военные нужды Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале президента Зеленского в Telegram.

– Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Детально информировал его о положении дел на фронте и оборонных нуждах в бронетехнике, артиллерии, авиации. Согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации формулы мира, – говорится в заявлении президента.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2.

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