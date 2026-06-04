ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь России в войне
Европейский Союз готовит новый пакет санкций против китайских компаний, связанных с поддержкой войны России против Украины.
О подготовке нового пакета санкций сообщило издание Politico со ссылкой на документы ЕС и источники среди европейских чиновников.
Санкции ЕС против китайских компаний: что известно
По данным издания, Европейская служба внешнего действия предложила включить в новый санкционный список четыре китайских компании.
В Брюсселе считают, что эти структуры помогают России поддерживать военные возможности во время войны против Украины.
В частности, речь идет о:
- поставках компонентов для производства ударных беспилотников;
- поставках химических веществ для нужд российских военных;
- содействии работе российского теневого флота.
Названия компаний пока официально не разглашаются.
По информации Politico, санкции могут утвердить уже 15 июня во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
Речь идет об отдельном санкционном пакете, который станет промежуточным решением перед подготовкой более масштабного — 21-го пакета санкций Евросоюза против России.
Для принятия решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов ЕС.
Однако новый пакет санкций может усилить напряжение между Брюсселем и Пекином.
Как отмечает Politico, ранее Китай заявлял, что примет “решительные контрмеры и эффективные шаги для защиты собственных интересов”, если ЕС введет дополнительные торговые ограничения.
В то же время в Европейской комиссии не комментируют детали будущих санкционных пакетов. Там лишь отметили, что целью новых ограничений остается усиление экономического давления на Россию и борьба с обходом санкций.
Кроме китайских компаний, в документах также упоминаются предприятия из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Азербайджана.
Также обсуждаются ограничения в отношении структур, связанных с российским энергетическим сектором.
Среди идей, которые страны ЕС рассматривают для следующего большого пакета санкций, — пересмотр ценового потолка на российскую нефть и дополнительное давление на крупные российские энергетические компании, в частности дочерние компании Лукойла.
Напомним, что Европейский Союз уже работает над 21-м пакетом санкций против России, который должен стать шире предыдущих и усилить давление на российскую экономику.
2 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно участвует в подготовке нового пакета и передала ЕС собственные предложения.
По словам президента, новые ограничения должны не только усилить действующие санкции, но и перекрыть механизмы их обхода и ограничить возможности российского военного производства.
Среди направлений, которые обсуждают в ЕС, — дополнительное давление на российский энергетический сектор, борьба с теневым флотом и усиление контроля за компаниями из третьих стран, которые могут помогать России обходить санкции.