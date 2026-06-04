Европейский Союз готовит новый пакет санкций против китайских компаний, связанных с поддержкой войны России против Украины.

О подготовке нового пакета санкций сообщило издание Politico со ссылкой на документы ЕС и источники среди европейских чиновников.

Санкции ЕС против китайских компаний: что известно

По данным издания, Европейская служба внешнего действия предложила включить в новый санкционный список четыре китайских компании.

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В Брюсселе считают, что эти структуры помогают России поддерживать военные возможности во время войны против Украины.

В частности, речь идет о:

поставках компонентов для производства ударных беспилотников;

поставках химических веществ для нужд российских военных;

содействии работе российского теневого флота.

Названия компаний пока официально не разглашаются.

По информации Politico, санкции могут утвердить уже 15 июня во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Речь идет об отдельном санкционном пакете, который станет промежуточным решением перед подготовкой более масштабного — 21-го пакета санкций Евросоюза против России.

Для принятия решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов ЕС.

Однако новый пакет санкций может усилить напряжение между Брюсселем и Пекином.

Как отмечает Politico, ранее Китай заявлял, что примет “решительные контрмеры и эффективные шаги для защиты собственных интересов”, если ЕС введет дополнительные торговые ограничения.

В то же время в Европейской комиссии не комментируют детали будущих санкционных пакетов. Там лишь отметили, что целью новых ограничений остается усиление экономического давления на Россию и борьба с обходом санкций.

Кроме китайских компаний, в документах также упоминаются предприятия из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Азербайджана.

Также обсуждаются ограничения в отношении структур, связанных с российским энергетическим сектором.

Среди идей, которые страны ЕС рассматривают для следующего большого пакета санкций, — пересмотр ценового потолка на российскую нефть и дополнительное давление на крупные российские энергетические компании, в частности дочерние компании Лукойла.

Напомним, что Европейский Союз уже работает над 21-м пакетом санкций против России, который должен стать шире предыдущих и усилить давление на российскую экономику.

2 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно участвует в подготовке нового пакета и передала ЕС собственные предложения.

По словам президента, новые ограничения должны не только усилить действующие санкции, но и перекрыть механизмы их обхода и ограничить возможности российского военного производства.

Среди направлений, которые обсуждают в ЕС, — дополнительное давление на российский энергетический сектор, борьба с теневым флотом и усиление контроля за компаниями из третьих стран, которые могут помогать России обходить санкции.

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