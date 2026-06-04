В этом году состоится 23-й по счету чемпионат мира по футболу среди мужчин. Когда чемпионат мира по футболу начнётся, он, как обычно, станет одним из главных спортивных событий года. Турнир примут сразу три страны Северной Америки — Канада, Мексика и США.

Факты ICTV рассказывают, когда начнется чемпионат мира по футболу 2026 года.

Когда начинается чемпионат мира по футболу-2026

23-й чемпионат мира по футболу среди мужчин пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Именно эти даты определяют, когда чемпионат мира по футболу будет проходить в 2026 году.

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Матч-открытие турнира между Мексикой и Южной Африкой состоится в четверг, 11 июня, на стадионе Ацтека в Мехико.

В турнире примут участие рекордные 48 стран, что на 16 больше, чем количество команд, участвовавших в Катаре в 2022 году. Именно поэтому чемпионат мира по футболу 2026 года считается крупнейшим в истории.

Во время чемпионата мира по футболу 2026 года будет сыграно 104 матча, что является рекордом для ЧМ по футболу.

В целом ЧМ по футболу 2026 года продлится шесть недель и завершится финалом 19 июля в 22:00 по киевскому времени на стадионе Мет-Лайф Стадиум в Нью-Джерси.

Со списком участников ЧМ-2026 по футболу вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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