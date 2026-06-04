В период военных действий многие украинцы оказались в ситуации, когда им необходима поддержка международных гуманитарных организаций. Одним из таких является Норвежский совет по делам беженцев (NRC).

Узнаем, можно ли в 2026 году подать помощь и как проверить статус заявки NRC — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Кому оказывает помощь Норвежский совет по делам беженцев

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) продолжает обрабатывать заявки на денежную помощь, поданные ранее. В то же время, новый этап регистрации пока не открыт, поэтому подать новую заявку на выплату сейчас невозможно.

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В организации сообщают, что основное внимание сосредоточено на рассмотрении полученных обращений. Заявки, остающиеся на проверке, постепенно прорабатываются специалистами.

Также в NRC уверяют, что граждане, чьи заявки еще находятся на рассмотрении, должны получить надлежащие выплаты по завершении процедуры проверки. По информации организации, перечисление средств для таких заявителей планируется в течение мая-июня.

NRC: как проверить статус заявки на получение помощи

Чтобы узнать, на каком этапе находится обращение, заявителям советуют воспользоваться специальным сервисом самопроверки. Через него можно получить актуальную информацию о состоянии рассмотрения заявки и дате последнего обновления данных.

Для проверки необходимо указать идентификационный код, который использовался при подаче заявки на помощь, а также номер телефона, указанный в регистрационной форме. После этого система отобразит текущий статус обращения.

В NRC обращают внимание, что важные изменения по заявке присылаются заявителям через SMS или WhatsApp. Если в системе происходят существенные обновления, человек получает уведомление с рекомендацией перепроверить статус своего обращения.

В организации также отмечают необходимость хранить данные, которые использовались при регистрации. Именно они необходимы для доступа к сервису самопроверки. Если такая информация будет потеряна, пересмотреть статус заявки невозможно.

Отдельно заявителей предупреждают, что из-за большого количества обращений система иногда может работать с задержками. В таких случаях рекомендуется повторить проверку позже.

Все официальные уведомления по программе денежной помощи поступают исключительно через определенные каналы связи. Поэтому заявителям рекомендуют следить за сообщениями и регулярно проверять статус заявок через сервис самопроверки.

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